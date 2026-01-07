AB'den Trump'a Grönland tepkisi ve NATO uyarısı!
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları AB ülkelerini tedirgin etti. Trump’ın sözleri sonrası Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, NATO vurgusu yaptı. Francken, müttefik ülkelerle istişare ve güvenlik konularının konuşulmasının temel öncelik olduğunu söyledi.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan sonra Grönland'a yönelik sözleri sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 2026'nın ilk meclis komisyonu toplantısında Grönland konusunun ele alınacağını duyurdu.
Francken'in mecliste yaptığı açıklamalardan Belçika basınına yansıyan bilgilere göre Bakan, Brüksel'de ABD temsilcileriyle konu özelinde görüşmeler yaptı.
NATO'NUN ÖNEMİ VURGULANDI
Bu görüşmelerde "kaygılarını ilettiğini" belirten Francken, "Atlantik İttifakı" anlayışıyla hareket ettiğini ve müttefiklerle açık diyalogun önemini vurguladığını söyledi.
Belçikalı Bakan, müttefik ülkelerle istişare ve güvenlik konularının konuşulmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.
Francken, "en sadık NATO müttefiklerinden Danimarka'nın şimdi Amerikalıların hedefinde olmasının özellikle acı verici" olduğunu belirterek, "Bu olgun bir şekilde tartışılmalı. NATO içinde 'yemek savaşı'ndan düşmanlarımız dışında kimse fayda görmez. Gelecek günlerde hem sahnede hem de perde arkasında bu sorunu çözmek için girişimler olacağına inanıyorum. Umudum bu ve başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.
BELÇİKA ASKERLERİ GRÖNLAND'I SAVUNACAK MI?
Bakan, Belçika birliklerinin Grönland'ı savunmak için gönderilmesinin söz konusu olmadığını da "Şu anda buna kesinlikle bir talep yok, ne NATO aracılığıyla ne AB aracılığıyla ne de Danimarka'dan." sözleriyle ifade etti.
DONALD TRUMP'IN GRÖNLAND ARZUSU
ABD Başkanı Trump, seçilip göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.
Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş ve bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere, birçok kesimin tepkisini çekmişti.
Beyaz Saray tarafından bugün yapılan açıklamada, Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiği açıklanmıştı.
Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
