Bakan Fidan Fransa yolcusu: Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde yarın Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan yarın Paris'te düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yer alacak.

Zirvede, Ukrayna'da barışın sağlanması amacıyla yapılan görüşmeler ile barış planı taslaklarındaki son durumun ve Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde Gönüllüler Koalisyonu'nun oynayacağı rolün ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın söz konusu zirvede, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sonuç odaklı diplomatik adımlarla barışçıl bir çözümü savunmayı sürdürdüğünü belirtmesi, 2025'te İstanbul'un taraflar arasında üç tur müzakereye ev sahipliği yaptığına ve bu görüşmeler neticesinde başta esir takası olmak üzere insani konularda somut sonuçlar üretildiğine dikkati çekmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin, gelecek dönemde de taraflar arasında gerçekleştirilebilecek doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemesi, Ankara'nın Karadeniz'de istikrarın muhafazasını stratejik öncelik olarak gördüğünü ve bu konudaki tutumunu tüm taraflara hatırlattığını ifade etmesi öngörülüyor.