ABD 'kovboy hukuku' mu uyguluyor? Trump’ın "Donroe" doktrini deşifre oldu!

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da gerçekleştirdiği "pervasız" operasyonu konuşurken, sinsi planın perdeleri A Haber'de aralanıyor! Maduro'nun yakalanıp ülke dışına çıkarılmasıyla başlayan süreçte Trump'ın hedefinde hangi ülkeler var? Kolombiya, Küba ve Meksika'yı ne bekliyor? Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Donroe Doktrini"nin şifrelerini çözdü. Güçlüer, "Güç kaybeden küresel devletler haydutlaşır" diyerek Amerika'nın kendi "arka bahçesini" tahkim etmek için başlattığı tehlikeli süreci bir bir anlattı.

İşte haritalarla ABD'nin yeni savunma hattı ve Türkiye'nin yükselen rolü...

"GÜÇ KAYBEDEN DEVLETLER HAYDUTLAŞIR"

Küresel sistemde sermayenin batıdan doğuya, Çin ve Uzak Doğu Asya'ya kaymasıyla ABD'nin büyük bir güç kaybı yaşadığını belirten Dr. Eray Güçlüer, Trump'ın agresif politikalarının nedenini hakkında, "Hegemonik güçler, yani Amerika, küresel sistemde güç kaybına uğradığı için; daha açık bir ifadeyle sermaye Batı'dan Doğu'ya, Çin ve Uzak Doğu Asya'ya gittiği için güç kaybına uğradı. Güç kaybına uğrayan bu küresel devletler haydutlaşır. Haydut hareketlerde bulunmaya başlarlar, agresifleşirler. Çünkü eğer bunu durduramazlarsa kendi içlerinde parçalanmaya giderler. Şu an ABD'nin yaptığı bu agresiflik, aslında bu haydutlaşmanın bir göstergesi." dedi.