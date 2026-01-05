05 Ocak 2026, Pazartesi
ABD 'kovboy hukuku' mu uyguluyor? Trump’ın "Donroe" doktrini deşifre oldu!

Giriş: 05.01.2026 12:26 Güncelleme: 05.01.2026 12:49
ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’da gerçekleştirdiği operasyonun perde arkası A Haber’de masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, “Donroe Doktrini” ile Amerika’nın tüm kıtayı kapsayan yeni savunma ve müdahale hattını haritalarla anlattı. Güç kaybeden küresel devletlerin haydutlaştığını vurgulayan Güçlüer, Kolombiya, Küba ve Meksika’nın hedefte olduğunu belirtirken, Türkiye’nin bölgede başat aktör konumuna yükseldiğine dikkat çekti.

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da gerçekleştirdiği "pervasız" operasyonu konuşurken, sinsi planın perdeleri A Haber'de aralanıyor! Maduro'nun yakalanıp ülke dışına çıkarılmasıyla başlayan süreçte Trump'ın hedefinde hangi ülkeler var? Kolombiya, Küba ve Meksika'yı ne bekliyor? Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Donroe Doktrini"nin şifrelerini çözdü. Güçlüer, "Güç kaybeden küresel devletler haydutlaşır" diyerek Amerika'nın kendi "arka bahçesini" tahkim etmek için başlattığı tehlikeli süreci bir bir anlattı.

İşte haritalarla ABD'nin yeni savunma hattı ve Türkiye'nin yükselen rolü...

TRUMP'IN "DONRYE" DOKTRİNİ DEŞİFRE OLDU!

"GÜÇ KAYBEDEN DEVLETLER HAYDUTLAŞIR"

Küresel sistemde sermayenin batıdan doğuya, Çin ve Uzak Doğu Asya'ya kaymasıyla ABD'nin büyük bir güç kaybı yaşadığını belirten Dr. Eray Güçlüer, Trump'ın agresif politikalarının nedenini hakkında, "Hegemonik güçler, yani Amerika, küresel sistemde güç kaybına uğradığı için; daha açık bir ifadeyle sermaye Batı'dan Doğu'ya, Çin ve Uzak Doğu Asya'ya gittiği için güç kaybına uğradı. Güç kaybına uğrayan bu küresel devletler haydutlaşır. Haydut hareketlerde bulunmaya başlarlar, agresifleşirler. Çünkü eğer bunu durduramazlarsa kendi içlerinde parçalanmaya giderler. Şu an ABD'nin yaptığı bu agresiflik, aslında bu haydutlaşmanın bir göstergesi." dedi.

DONROE DOKTRİNİ: AMERİKA KITASININ TAMAMI HEDEFTE

Eski Amerikan Başkanı James Monroe'nun "Avrupa, Amerika kıtasına karışmasın" temelli doktrininin Trump tarafından "Donroe" olarak güncellendiğini belirten Güçlüer, "Bu 'Make America Great Again' meselesinde kastedilen sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Amerika kıtasının tamamıdır. Bu doktrine 'Donroe' diyorlar; Donald'ın 'Don'u, Monroe'nun 'rye'ı... Amerika, kıtanın tamamını kendi yaşam alanı ve son savunma kalesi olarak görüyor. Haritaya bakın; Venezuela, Kolombiya, Panama, Meksika, Amerika, Kanada ve Grönland... Herkes kendi bahçesine mevzi kazmaya başladı. Amerika, Çin ve Rusya'ya karşı son savunma hattını kuruyor." ifadeleri ile stratejik hattı tarif etti.

SIRADA KOLOMBİYA, KÜBA VE MEKSİKA MI VAR?

Venezuela operasyonunun ardından "Sırada kim var?" sorusuna yanıt veren Güçlüer, Trump'ın sertleşen üslubuna dikkat çekti ve "Kolombiya operasyonu 'kulağa hoş geliyor' diyorlar, eli kulağında. Küba için 'çökmeye hazır' diyorlar, Küba da hedefimizde diyorlar. Meksika ile ilgili çok sert ifadeler, hatta küfürlü hakaretler var. Amerika, kıta genelinde kendisine muhalif gördüğü her noktaya müdahale etmeye hazırlanıyor. 2022 yılında bir kadın orgeneral 'Bizim derdimiz insan hakları değil, oradaki kaynakların kontrolüdür' demişti. İşte tam olarak bunu yapıyorlar." dedi.

GRÖNLAND VE KANADA PLANI: "51. EYALET"

ABD'nin kuzey hattındaki genişleme iştahına da değinen Güçlüer, Danimarka ve Kanada üzerindeki baskıları şu sözlerle aktardı:

"Grönland'ı istiyorlar, Danimarka vermezse ekonomik yaptırım uygularız diyorlar. Kanada için '51. Eyalet' nitelemesi yapılıyor. Amerika, 40 trilyon dolarlık borcunu kapatmak için buradaki yer altı zenginliklerine çökmek istiyor. Sadece ekonomik değil, jeopolitik olarak da bu hattı elde tutmak zorundalar. Çünkü Çin ve Rusya gemileri Grönland etrafında geziyor."

TÜRKİYE BÖLGEDEKİ "BAŞAT AKTÖR" HALİNE GELDİ

ABD'nin odağını tamamen kendi kıtasına çevirmesinin, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yeni bir dönem başlattığını vurgulayan Dr. Eray Güçlüer, "Amerika'nın buradan (Orta Doğu ve Avrupa'dan) kopması, Türkiye'yi bu bölgede başat aktör haline getirdi. Bu da Cumhuriyet tarihinin en yüksek milli güç kapasitesine ulaşmamız sayesindedir. Avrupa Türkiyesiz olamaz artık bu saatten sonra. Avrupa güvenlik mimarisi Türkiye olmadan sağlanamaz. Türkiye'yi denklem dışı çıkarın, Avrupa güvensiz ve savunmasız kalır. İnanın, Avrupa ülkeleri bunu bizden çok daha fazla söylüyorlar." ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

