ABD’de korku dolu anlar: Paraşütçü maç öncesi tribüne çakıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Armed Forces Bowl Amerikan futbolu maçı öncesinde korku dolu anlar yaşandı. Rice ve Texas State üniversiteleri arasındaki karşılaşma öncesi gösteri kapsamında sahaya paraşütle iniş yapan bir sporcu, kale arkasındaki ağlara takılarak kontrolünü kaybetti ve yaklaşık 10 metre yükseklikten tribüne düştü. Stadyumdaki binlerce seyircinin şoke olduğu olay güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

PARAŞÜTÇÜLERDEN BİRİ AĞLARA TAKILIP HAVADA ASILI KALDI

Olay, maç başlamadan hemen önce gerçekleşti. Gösteri için görevlendirilen 5 paraşütçüden 3'ü belirlenen alana sorunsuz iniş yaparken, 1 paraşütçü stadyumun tamamen dışına indi. Sorunu yaşayan paraşütçü ise stadyuma girdiği sırada kale arkasındaki file ağlarına dolanarak kısa süre havada asılı kaldı. Paraşütün ağlardan kurtulmasıyla birlikte sporcu serbest düşüşe geçti ve kontrolsüz şekilde seyircilerin bulunduğu tribün bölümüne çakıldı.

Yetkililerin olay sonrası yaptığı açıklamada, paraşütçünün büyük şans eseri ciddi bir yaralanma yaşamadan kazayı atlattığı belirtildi. Hafif yaralanan sporcunun olay yerinden kendi imkanlarıyla yürüyerek ayrıldığı kaydedildi. Tribündeki taraftarlardan da herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi. Olayın ardından maç normal şekilde başladı.