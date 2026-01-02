Mozambik’te polis ile milisler arasında çatışma: 8 kişi hayatını kaybetti

Nampula eyaleti Hükümet Sözcüsü Placido Pereira, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mogovolas bölgesinde polis ile yerel Naparama kabilesine mensup kişilerden oluşan milis grubu "Naparamas" üyeleri arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

Pereira, çatışmada 1'i polis memuru 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 yerel milisin ise gözaltına alındığını söyledi.

Polis Sözcüsü Rosa Chauque, yaptığı açıklamada, çatışmanın Naparamas grubuna mensup milislerin polis tarafından korunan bir binaya girmeye çalışması üzerine çıktığını ifade etti.

Chauque, polisin kamu düzenini tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik saldırılara karşı kararlı şekilde hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.