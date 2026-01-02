Katil İsrail Gazze’de ateşkes dinlemiyor! Bombaların gölgesinde yeni yıla girdiler

İsrail, 10 Ekim'den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze Medya Ofisi'ne göre bu süreçte İsrail 969 ihlal gerçekleştirdi ve 418 Filistinliyi katletti. Bu arada İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.