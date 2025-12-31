AB, İsrail’in STK yasaklama planına sert tepki gösterdi

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yaptı.



AB'nin tutumunun çok açık olduğunu kaydeden Lahbib, İsrail'de STK'lerin kaydına ilişkin yasasın mevcut halinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.



İnsani yardımlara ilişkin tüm engellerin kaldırılması gerektiğine dikkati çeken Lahbib, "Uluslararası hukuk şüpheye yer bırakmaz. İhtiyacı olanlara yardım erişmelidir." ifadesini kullandı.



Hadja Lahbib, "İsrail'in Gazze'de uluslararası STK'leri yasaklama planı, hayat kurtarıcı yardımı yasaklamayla eşdeğerdir." vurgusunu yaptı.



İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası STK yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıklamıştı.



İsrail'in yeni yasal düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi 25'ten fazla yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.

