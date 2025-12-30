Bakan Memişoğlu Kahire’deki Filistinli hastaları unutmadı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Nasser Hastanesi'ni ziyaret ederek burada tedavi gören Filistinli kardeşlerimizle buluştuğunu duyurdu.

Bakan, iyilik medeniyetinin bir parçası olarak her zaman haktan yana durduklarını ve kötülüğün karşısında durduklarını vurgulayarak, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduklarını bir kez daha ifade etti.

Bakan Memişoğlu, Nasser Hastanesi'nde tedavi gören hastalara acil şifalar dileyerek, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına da teşekkür etti.