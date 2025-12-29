Tahran’da alarm zilleri! Merkez Başkanı Farzin istifa etti

İran basınına göre Tahran'daki bazı esnaf ve tüccarlar, ağırlaşan ekonomik koşulları ve döviz kurundaki sert dalgalanmaları protesto etmek amacıyla dükkânlarını tamamen ya da kısmen kapattı. Çarşıda toplanan grupların, kur artışına ve kötüleşen ekonomik tabloya karşı sloganlar attığı bildirildi.

Özellikle ithalata bağımlı sektörlerde faaliyet gösteren elektronik ve cep telefonu satıcılarının satışları durdurduğu ya da fiyatları sürekli değiştiği için işlemleri çevrim içi ortama taşıdığı aktarıldı.

RİYAL SERBEST DÜŞÜŞTE

İran ekonomisindeki krizin merkezinde döviz piyasası yer alıyor. Gayriresmî piyasalarda ABD doları kısa süre önce 1 milyon 420 bin riyal seviyesini görürken, euro 1 milyon 700 bin riyale yaklaştı. Pazartesi günü kısmi bir geri çekilme yaşansa da kurdaki oynaklık sürüyor.

Esnaf, bu belirsizlik nedeniyle fiyat belirleyemediklerini, satış yapsalar bile aynı ürünü yeniden temin edemediklerini dile getiriyor.