Moskova-Washington hattında 24 saatte 2. temas! Trump ve Putin görüştü | Kremlin: Trump saldırıya şok oldu

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Putin ve Trump'ın Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin "olumlu bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini açıkladı.

TRUMP VE PUTIN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Putin ve Trump yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin "olumlu bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini açıkladı. ABD Başkanı ve Rusya lideri dün gece de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov Putin ile Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini vurgulayan Uşakov, Trump'ın dün Ukrayna heyetiyle ABD'de gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi verdiğini söyledi.

PUTIN KONUT SALDIRISI İÇİN TRUMP'I BİLGİLENDİRDİ

Uşakov, Putin'in görüşmede, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rus devlet başkanlığı konutuna yönelik saldırı girişimi hakkında Trump'ı bilgilendirdiğini kaydetti.

"TRUMP ŞOKE OLDU"

Saldırı girişiminin, ABD'de yapılan görüşmelerin hemen ardından meydana geldiğine işaret eden Uşakov, "Trump bu gelişme nedeniyle şoke oldu, kelimenin tam anlamıyla öfkelendi, böyle çılgın eylemlerin olabileceğini hayal bile edemediğini söyledi." diye konuştu.

Putin'in barışa ulaşmak için ABD tarafıyla çalışmaya devam edeceğini Trump'a ilettiğini anlatan Uşakov, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak elbette, önceki aşamada varılan bir dizi anlaşma ve ortaya çıkan sonuçlar ışığında Rusya'nın yaklaşımı yeniden gözden geçirilecektir. Bu konu çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Amerikalılar bunu anlayışla karşılamalıdır. Kiev'in uyguladığı devlet terörizmi göz önüne alındığında, Rus tarafı başka türlü davranamaz."