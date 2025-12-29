29 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Eli kanlı katil Netanyahu 5. kez ABD'de! Görüşme öncesi Trump'tan Türkiye'ye övgü: Erdoğan'la çok iyi ilişkim var

Eli kanlı katil Netanyahu 5. kez ABD'de! Görüşme öncesi Trump'tan Türkiye'ye övgü: Erdoğan'la çok iyi ilişkim var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.12.2025 20:53 Güncelleme: 29.12.2025 22:24
Eli kanlı katil Netanyahu 5. kez ABD’de! Görüşme öncesi Trump’tan Türkiye’ye övgü: Erdoğan’la çok iyi ilişkim var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5. kez ABD'ye bir ziyaret düzenliyor. Netanyahu ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştiriyor. ABD Başkanı görüşme öncesi "Türkiye Gazze'de harika bir iş çıkardı. Netanyahu ile Türkiye'yi konuşacağız. Erdoğan'la çok iyi ilişkim var" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5. kez ABD'ye bir ziyaret düzenliyor. Netanyahu ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

Fotoğraf-AFPFotoğraf-AFP

NETANYAHU'NUN YANINDA BAŞKAN'I ÖVDÜ: ERDOĞAN'LA ÇOK İYİ İLİŞKİM VAR

Görüşme öncesi Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Barış planı yakında hayata geçecek. Ama bundan önce Hamas'ın silah bırakması lazım. Gazze'de ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına çok hızlı geçmeyi umuyorum.

Türkiye Gazze'de harika bir iş çıkardı. Netanyahu ile Türkiye'yi konuşacağız. Erdoğan'la çok iyi ilişkim var.

Suriye'ye şans verdik. Ayakta kalmaları için yaptırımları kaldırdık. Suriye'nin yeni başkanı iyi iş çıkaracak.

Fotoğraf-AFPFotoğraf-AFP

İŞTE TRUMP İLE ELE ALINMASI BEKLENEN KONULAR

Netanyahu, 2025'te göreve gelmesinden bu yana Trump ile 5 kritik görüşme gerçekleştirdi. Genellikle İsrail'in Gazze'ye saldırıları etrafında şekillenen görüşmelerde İran, Suriye, Lübnan ve ABD'nin İsrail'e yardımları da ele alındı.

2025'in son Trump-Netanyahu görüşmesimde de Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması, İran'a olası İsrail saldırısı, Suriye ve Lübnan dosyaları ile ABD'nin İsrail'e askeri yardımları başlıca gündem maddeleri olacak.

SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin öncesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile bir araya geldi.

Netanyahu, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Trump ile yapacağı görüşme öncesinde ABD'deki temaslarına devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Bakan Hegseth ile de ayrıca bir araya geldiğini duyurdu.

Netanyahu, paylaşımda Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile yaptığı görüşmeden fotoğraf karelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eli kanlı katil Netanyahu 5. kez ABD’de! Görüşme öncesi Trump’tan Türkiye’ye övgü: Erdoğan’la çok iyi ilişkim var Eli kanlı katil Netanyahu 5. kez ABD’de! Görüşme öncesi Trump’tan Türkiye’ye övgü: Erdoğan’la çok iyi ilişkim var Eli kanlı katil Netanyahu 5. kez ABD’de! Görüşme öncesi Trump’tan Türkiye’ye övgü: Erdoğan’la çok iyi ilişkim var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör