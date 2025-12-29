Eli kanlı katil Netanyahu 5. kez ABD’de! Görüşme öncesi Trump’tan Türkiye’ye övgü: Erdoğan’la çok iyi ilişkim var

Fotoğraf-AFP

İŞTE TRUMP İLE ELE ALINMASI BEKLENEN KONULAR

Netanyahu, 2025'te göreve gelmesinden bu yana Trump ile 5 kritik görüşme gerçekleştirdi. Genellikle İsrail'in Gazze'ye saldırıları etrafında şekillenen görüşmelerde İran, Suriye, Lübnan ve ABD'nin İsrail'e yardımları da ele alındı.

2025'in son Trump-Netanyahu görüşmesimde de Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması, İran'a olası İsrail saldırısı, Suriye ve Lübnan dosyaları ile ABD'nin İsrail'e askeri yardımları başlıca gündem maddeleri olacak.

SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin öncesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile bir araya geldi.

Netanyahu, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Trump ile yapacağı görüşme öncesinde ABD'deki temaslarına devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Bakan Hegseth ile de ayrıca bir araya geldiğini duyurdu.

Netanyahu, paylaşımda Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile yaptığı görüşmeden fotoğraf karelerine yer verdi.