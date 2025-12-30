Eli kanlı katil Netanyahu 5. kez ABD'de! Trump: Erdoğan'a saygı duyuyorum
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5. kez ABD'ye bir ziyaret düzenliyor. Netanyahu ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştiriyor. ABD Başkanı görüşme öncesi "Türkiye Gazze'de harika bir iş çıkardı. Netanyahu ile Türkiye'yi konuşacağız. Erdoğan'la çok iyi ilişkim var" dedi. ABD Başkanı Trump ile Netanyahu ortak basın toplantısında konuştu.Trump yaptığı konuşmada Erdoğan'a saygı duyduğunu belirterek, ortadoğu gündemine ilişkin konuştu.
"ERDOĞAN'IN YANINDAYIM"
ABD Başkanı Trump ile Netanyahu ortak basın toplantısında konuştu. Trump, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın iyi bir iş çıkardığını ve desteklediğini söyledi.
"ERDOĞAN KÖTÜ YÖNETİMDEN KURTARDI"
Suriye'de Baas rejimine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapan Trump, "Erdoğan kötü yönetimden kurtardı" dedi.
İRAN'A TEHDİT
"Ortadoğu'da bir barış var ve bunun böyle kalmasını istiyoruz." diyen Trump, Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmanın ABD'nin lehine olduğunu söuyledi. Trump İran'a ilişkin de konuşarak "güçlenirse bu tehdidi ortadan kaldıracağız" açıklamasında bulundu. Hamas'a yönelik tehdit dolu bir açıklama yapan Trump, "Hamas'a silah bırakması için kısa bir süre tanıyacağız. Aksi halde bedeli çok ağır olacak." ifadelerini kullandı.
İsrail-Suriye ilişkinlerine de değinen Trump, "İsrail ile Suriye başkanının anlaşmasını sağlayacağım" şeklinde konuştu.
"SURİYE'Yİ KÖTÜ YÖNETİMDEN KURTARDI"
Trump'ın öne çıkan konuşmasında Erdoğan vurgusu dikkat çekti. Trump, "Erdoğan, Suriye'de kötü insanlardan kurtulmamızı sağladı. Hakkını teslim etmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi bir dostum. İsrail ile bir sorun yaşamayacaklar." diye belirtti.
DİKKAT ÇEKEN F-35 SORUSU
İsrailli gazetecilerin Trump'a F-35 sorularına ilişkin verdiği yanıt gündem oldu. Trump, "Türkiye'ye F-35'ler satmayı ciddi düşünüyoruz" sözlerinin hemen ardından "Söz veriyorum asla İsrail'e karşı kullanmayacaklar" ifadesi dikkat çekti.
GÖRÜŞME ÖNCESİ NE YAŞANDI?
Görüşme öncesi Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Barış planı yakında hayata geçecek. Ama bundan önce Hamas'ın silah bırakması lazım. Gazze'de ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına çok hızlı geçmeyi umuyorum.
Türkiye Gazze'de harika bir iş çıkardı. Netanyahu ile Türkiye'yi konuşacağız. Erdoğan'la çok iyi ilişkim var.
Suriye'ye şans verdik. Ayakta kalmaları için yaptırımları kaldırdık. Suriye'nin yeni başkanı iyi iş çıkaracak.
İŞTE TRUMP İLE ELE ALINMASI BEKLENEN KONULAR
Netanyahu, 2025'te göreve gelmesinden bu yana Trump ile 5 kritik görüşme gerçekleştirdi. Genellikle İsrail'in Gazze'ye saldırıları etrafında şekillenen görüşmelerde İran, Suriye, Lübnan ve ABD'nin İsrail'e yardımları da ele alındı.
2025'in son Trump-Netanyahu görüşmesimde de Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması, İran'a olası İsrail saldırısı, Suriye ve Lübnan dosyaları ile ABD'nin İsrail'e askeri yardımları başlıca gündem maddeleri olacak.
SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin öncesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile bir araya geldi.
Netanyahu, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Trump ile yapacağı görüşme öncesinde ABD'deki temaslarına devam ediyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Bakan Hegseth ile de ayrıca bir araya geldiğini duyurdu.
Netanyahu, paylaşımda Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile yaptığı görüşmeden fotoğraf karelerine yer verdi.
