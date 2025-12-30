Eli kanlı katil Netanyahu 5. kez ABD’de! Trump: Erdoğan’a saygı duyuyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5. kez ABD'ye bir ziyaret düzenliyor. Netanyahu ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"ERDOĞAN'IN YANINDAYIM"

ABD Başkanı Trump ile Netanyahu ortak basın toplantısında konuştu. Trump, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın iyi bir iş çıkardığını ve desteklediğini söyledi.

"ERDOĞAN KÖTÜ YÖNETİMDEN KURTARDI"

Suriye'de Baas rejimine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapan Trump, "Erdoğan kötü yönetimden kurtardı" dedi.

İRAN'A TEHDİT

"Ortadoğu'da bir barış var ve bunun böyle kalmasını istiyoruz." diyen Trump, Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmanın ABD'nin lehine olduğunu söuyledi. Trump İran'a ilişkin de konuşarak "güçlenirse bu tehdidi ortadan kaldıracağız" açıklamasında bulundu. Hamas'a yönelik tehdit dolu bir açıklama yapan Trump, "Hamas'a silah bırakması için kısa bir süre tanıyacağız. Aksi halde bedeli çok ağır olacak." ifadelerini kullandı.

İsrail-Suriye ilişkinlerine de değinen Trump, "İsrail ile Suriye başkanının anlaşmasını sağlayacağım" şeklinde konuştu.

"SURİYE'Yİ KÖTÜ YÖNETİMDEN KURTARDI"

Trump'ın öne çıkan konuşmasında Erdoğan vurgusu dikkat çekti. Trump, "Erdoğan, Suriye'de kötü insanlardan kurtulmamızı sağladı. Hakkını teslim etmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi bir dostum. İsrail ile bir sorun yaşamayacaklar." diye belirtti.

DİKKAT ÇEKEN F-35 SORUSU

İsrailli gazetecilerin Trump'a F-35 sorularına ilişkin verdiği yanıt gündem oldu. Trump, "Türkiye'ye F-35'ler satmayı ciddi düşünüyoruz" sözlerinin hemen ardından "Söz veriyorum asla İsrail'e karşı kullanmayacaklar" ifadesi dikkat çekti.