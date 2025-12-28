Siyonist Ben-Gvir'e Necef'te şok! Bedeviler tarafından taşlandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2025 21:12
İşgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü sürerken aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de skandallara imza atıyor. Bir süre önce Filistinli esirler için idam isteyen Ben- Gvir Necef bölgesine yaptığı ziyarette saldırıya uğradı. Ben-Gveir ziyaret sırasında bedeviler tarafından taşlandı.
Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail polisi tarafından bir dizi baskının düzenlendiği Necef bölgesindeki bedevi köyü Tarabin al-Sana'yı ziyaret etti. Bedeviler, Ben Gvir'i protesto ederek taşladı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Ben Gvir, "Necef'te kanun ve düzen olacak. Burası bizim evimiz" iddiasında bulunarak, korkmadığını ve bölgeyi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.
İsrail polisi, dün söz konusu köye baskın düzenlemiş ve yasa dışı Yahudi yerleşimlerindeki arabaları yakan ve zarar veren 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.