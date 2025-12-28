Katil İsrail’den işgal altındaki Filistin için skandal karar: Ezanların okunmasını yasaklayan tasarı Meclis’te

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir işgal altındaki Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken (Arşiv)

SİYONİST BEN-GVIR'DEN SKANDALA DESTEK



Söz konusu öneriye göre, esas olan hoparlörlerin kullanımının yasaklanması olacağı; iznin ise gürültü seviyesi, caminin konumu, yerleşim alanlarına yakınlığı ve sesin sakinler üzerindeki etkisi gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.



Ayrıca İsrail polisinin "herhangi bir ihlal durumunda" hoparlörün sesinin engellenmesi yetkisini haiz olacağı; on binlerce şekele varan para cezasının uygulanabileceği kaydedildi.



İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre ise Ben-Gvir, konuya ilişkin "pek çok yerde müezzinin sesinin, yaşam kalitesini ve halkın sağlığını olumsuz etkileyen kabul edilemez bir gürültü olarak addedildiğini; bu durumun kabul edilemez olduğunu" savundu.



İsrail polisi, haziran ayında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in direktifleri doğrultusunda, 3 camide ezanları susturmak için yaptırım raporu düzenlemişti.



İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Ramle ve Lid (Lod) kentlerindeki camilerden okunan ezanlar nedeniyle gürültü şikayeti yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı.