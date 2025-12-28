İsrail işgal güçleri Suriye’nin Kuneytra ilinde 6 genci alıkoydu

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'e ait 4 askeri araçtan oluşan birlik, Kuneytra ilinin güney kırsalındaki Ebu Gitar Tepesi'nden hareketle Saydah el-Hanout köyü yönüne doğru ilerledi.



Haberde, İsrail işgal güçlerinin, bölgede hayvanlarını otlatan İbrahim Gazi eş-Şenur isimli bir genci alıkoyduğu aktarıldı.



Öte yandan İsrail güçlerine ait başka bir devriyenin de gün içinde Kuneytra kırsalındaki Kevdene köyü yakınlarında mantar arayan Deralı 5 genci daha alıkoyduğu belirtildi.



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail işgal güçleri, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN