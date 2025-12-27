Terör devleti İsrail Türkiye’nin barış masasını hedef aldı! Jeopolitik sabotajın şifreleri A Haber’de

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Somaliland’ın bağımsızlığını tanıdığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

İsrail'in kararına Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu tanıma girişiminin "Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği" olduğunu vurguladı. Keçeli, Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan güçlü desteğinin altını çizdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada, İsrail'in bu kararının "uluslararası hukukun açık bir ihlali" niteliği taşıdığını ifade etti. Karar, bölge ülkeleri Mısır ve Cibuti tarafından da sert şekilde kınandı.

İsrail'in Somaliland hamlesi, Etiyopya'nın 1 Ocak 2024'te Somaliland ile imzaladığı mutabakat zaptının ardından bölgede artan gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Etiyopya'nın denize çıkış arayışıyla attığı bu adım, Afrika Boynuzu'nu krizin eşiğine getirmiş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da yürütülen diplomatik girişimlerle tansiyon düşürülmüştü.

Peki İsrail neden Somaliland'i tanıdı? Bu kararla neyi hedefliyor? Yıllar sonra neden böyle bir adım atıldı, neden şimdi? Bölgede ne oluyor? İsrail'in diplomatik sabotajının perde arkasını A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali anlattı.

Orhan Sali'nin açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

"Ne oluyor aslında? Tüm bu gelişmeleri "tesadüf" ya da "gelişigüzel adımlar" olarak nitelemek mümkün değil. Uluslararası ilişkiler ve jeopolitik açıdan son derece dikkatli analiz edilmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız. İsrail ne yapmaya çalışıyor?

İSRAİL NEDEN SOMALİLAND'İ TANIDI?

Son iki yıl içinde yalnızca Orta Doğu'yu değil, neredeyse tüm bölgeyi ve dünyayı terörize eden bir devletten söz ediyoruz. Askerî olarak hedef aldığı ya da vurduğu ülke sayısı bugün itibarıyla 11'e ulaşmış durumda. Peki ne oldu da İsrail, Somaliland'i tanıma kararı aldı? Somali'de ne yaşanıyor? Bu soruların yanıtlarını birlikte ele almak gerekiyor.

Öncelikle Somaliland son derece kritik bir coğrafi konuma sahip. Yemen ile Somaliland, Kızıldeniz'e geçiş hattının tam kilit noktasında yer alıyor. Cibuti ile birlikte bu bölge, Kızıldeniz'in girişini fiilen kontrol ediyor. Diğer tarafta ise Süveyş Kanalı üzerinden Mısır hattında İsrail'in dolaylı bir denetim alanı bulunuyor. Peki İsrail'i bir anda Somaliland'e yönelten ne oldu? Tüm dikkatini buraya çevirmesinin nedeni bu stratejik geçiş hattı.