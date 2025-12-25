25 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Suriye'de terör hücrelerine operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de terör hücrelerine operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.12.2025 05:23
Suriye’de terör hücrelerine operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin Lazkiye ilinde devrik Esad rejiminin eski subaylarından Suheyl Hasan el-Hasan'a bağlı bir terör hücresine operasyon düzenlendi. Olayda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberinde, Lazkiye vilayetindeki iç güvenlik birimlerinin, firari suçlu "Kaplan" lakaplı Suheyl Hasan el-Hasan ile bağlantılı ve kendisini Seraya el-Cevad olarak adlandıran terör hücresine düzenlediği güvenlik operasyonu sırasında patlayıcı düzenekler, çeşitli silahlar, farklı türde mühimmat ve askeri yelekler ele geçirdiği belirtildi.

Operasyon sonucunda hücre üyelerinden birinin yakalandığı ve 3'ünün etkisiz hale getirildiği kaydedilen haberde, ele geçirilen silah ve mühimmata el konulduğu ve yakalanan kişinin Terörle Mücadele Dairesine sevk edildiği aktarıldı.

"TERÖR HÜCRELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRECEK"

Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tümgeneral Abdulaziz Hilal el-Ahmed, El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terör hücresini tamamen ortadan kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ahmed, hücrenin iç güvenlik ve orduya ait noktaları hedef almanın yanı sıra suikastlar, saha operasyonları ve patlayıcı düzeneklerin infilak ettirilmesi gibi eylemlere karıştığını ve yılbaşı gecesi terör eylemleri planladığını belirtti.

Suheyl Hasan el-Hasan, devrim yılları (2011-2024) boyunca Suriyelilere karşı en baskıcı figürlerden biri olarak biliniyor ve devrik rejimin halk hareketini şiddet ve varil bombaları kullanarak bastırma fikrinin arkasındaki isim olarak gösteriliyor.

ABD Hazine Bakanlığından 12 Ocak 2017'de yapılan yazılı açıklamada, "yaptırım listesine alınan Suriyeli askeri yetkililerden Suriye Hava Kuvvetleri Albayı Suhayl (Suheyl) Hasan el-Hasan'ın Halep'in çeşitli bölgelerine varil bombaları atılmasından sorumlu olduğu" belirtilmişti.

Putinden Suriyeye tam destek açıklamasıPutinden Suriyeye tam destek açıklaması PUTİN'DEN SURİYE'YE TAM DESTEK AÇIKLAMASI
Katil İsrail Suriye’nin güneyinde iki sivili alıkoyduKatil İsrail Suriye’nin güneyinde iki sivili alıkoydu KATİL İSRAİL SURİYE'NİN GÜNEYİNDE İKİ SİVİLİ ALIKOYDU
Halepte SDGden Suriye ordusuna saldırı!Halepte SDGden Suriye ordusuna saldırı! HALEP'TE SDG'DEN SURİYE ORDUSUNA SALDIRI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’de terör hücrelerine operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi Suriye’de terör hücrelerine operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi Suriye’de terör hücrelerine operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör