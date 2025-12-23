Katil İsrail Suriye’nin güneyinde iki sivili alıkoydu

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, İsrail ordusu, Kuneyra ili kırsalındaki Barika el Kadime, Ruvayhina ve Saida el Hanut köylerine baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait üç askeri araçtan oluşan birlik, Barika el Kadime köyünde iki genci alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoydu. Bölgede 9 askeri üs inşa eden İsrail ordusu, yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.