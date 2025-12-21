Paris’ten Putin mesajı: Macron’la diyaloğa yeşil ışık memnuniyetle karşılandı

Elysee Sarayı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için müzakereler yürütülmesi bağlamında, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un, Putin'in Macron'la diyaloğa hazır olduğu yönünde dünkü ifadelerine ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, Putin'in Macron ile görüşme isteğinin memnuniyetle karşılandığı ve Paris yönetiminin gelecek günlerde görüşmenin ayrıntılarını değerlendireceği belirtildi.



Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında 19 Aralık'ta Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında barışın sağlanması için devam eden müzakereleri değerlendirmiş ve "Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise dün RİA haber ajansına, Putin'in Macron ile görüşmeye sıcak baktığını dile getirerek, "(Yıllık basın toplantısında Putin) Ayrıca Macron ile diyaloğa girmeye istekli olduğunu da ifade etti. Dolayısıyla karşılıklı siyasi irade varsa bu, ancak olumlu olarak değerlendirilebilir." açıklamasında bulunmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN