Küresel Sumud Filosu Gazze'deki ablukayı kırmak için yeniden sefere çıkıyor
Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve defalarca kez terör devleti İsrail tarafından saldırıya uğradıktan sonra esir alınan Sumud Filosu, yeniden Filistinliler için yola çıkıyor. Sumud Filosu aktivistlerinden Ayçin Kantoğlu, katıldığı bir panelde seferin ilkbaharda başlayacağını duyurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde panele katılan Sumud hareketinin önde gelen isimlerinden aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazze'ye yönelik insani yardım ve ablukanın kırılması amacıyla yürütülen Sumud hareketinin, ilkbahar aylarında yeniden yola çıkacağını açıklandı. Aktivistler, yeniden Gazze'ye ulaşmak için sivil insiyatifle hazırlıkların başladığını duyurdu.
Bodrum'da Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeniden Sumud ve Gazze Gerçeği" başlıklı panelde, aktivist Ayçin Kantoğlu, sanatçı Fethullah Badem ve yazar Mehmet Ercan, Gazze'de yaşanan insani drama ve Sumud hareketine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Etkinlikte, Gazze'de yaşananlara ilişkin hazırlanan video katılımcılara izletildi. Açılış konuşmasının ardından panele geçildi.
SUMUD FİLOSU İLKBAHAR'DA GAZZE İÇİN YOLA ÇIKACAK
Panelde konuşan aktivist Ayçin Kantoğlu, hem geçmişteki Sumud sürecinin değerlendirileceğini hem de yeni yolculuğun müjdesinin paylaşıldığını belirterek, "Yeniden Sumud ilkbaharda yola çıkacak. İsrail, ateşkese rağmen agresif ve saldırgan tutumuna ara vermedi. Ölümlerin önüne geçilemedi, beklenen insani yardım koridoru hala açılamadı. Sivil insiyatif bir kez daha Gazze'ye ulaşmanın, ablukayı kırmanın yollarını arayacak" dedi.
Gazze'de yaşananların, yaşadıkları zorlukların çok ötesinde olduğunu vurgulayan Kantoğlu, "Zorlu bir yolculuktu. Akdeniz'i fındık kabuğundan teknelerle geçmenin getirdiği ciddi bir mücadele vardı. Güçlü bir düşman var ama yenilmez değiller. Halkların iradesi Birleşmiş Milletleri ve devletleri görevlerini yapma noktasında baskılayacaktır. Bizim için as olan Filistin'in özgürlüğü ve selametidir. Daha kalabalık gitmeyi planlıyoruz. İlkinde yaklaşık 1 milyon başvuru vardı, ikincisinde bu ilginin daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
