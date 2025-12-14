Suriye lideri Şara’dan terör saldırısı nedeniyle Trump’a taziye mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Humus ili Tedmur ilçesinde Amerikan askerlerinin yaşamını yitirmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, telgrafta Suriye'nin hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin söz konusu olayı kınadığı ve ülkede güvenlik, barış ve istikrarın korunmasına yönelik kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.