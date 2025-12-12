Trump’tan Ukrayna görüşmelerine açık kapı: Toplantıya katılıp katılmayacağımıza karar vereceğiz

Trump, hafta sonu yapılacak ve Avrupalı ve Ukraynalı müzakerecileri bir araya getirecek görüşmelere ABD olarak katılıp katılmayacakları ile ilgili bir soruyu cevaplarken, bu konuyu halen değerlendirdikleri mesajını verdi.

ABD Başkanı, "Cumartesi günkü toplantıya katılıp katılmayacağımıza karar vereceğiz. Anlaşma konusunda iyi bir şans olduğunu düşünürlerse toplantıya katılacağımızı söyledik." diye konuştu.

İki ülkenin halen çok sayıda asker kaybetmeye devam ettiğini ifade eden Trump, "Artık çok fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Bu zaman kaybının olumsuz olduğunu düşünüyoruz. Bu konunun artık çözülmesini istiyoruz." yorumunu yaptı.

"HER İKİ TARAFTA SON DERECE KIZGIN"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, hafta sonu Avrupalı ve Ukraynalı temsilcileri bir araya getirecek müzakerelere katılıp katılmamayı değerlendirdiklerini belirterek, "Başkan (Donald Trump), bu savaşın her iki tarafına da son derece kızgın ve sadece toplantı yapmak için yapılan toplantılardan bıkmış durumda. Başkan artık söz değil, eylem istiyor." demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Trump'ın damadı Jared Kushner'den oluşan Amerikan heyeti ile "verimli" görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Amerikan CNN kanalına konuyla ilgili açıklama yapan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, söz konusu görüşmelerin ardından Ukrayna tarafının, Trump'ın 20 maddelik barış planına verdiği cevabı çarşamba günü ilettiğini açıklamıştı.