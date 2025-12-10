Fed atamalarında "otomatik imza" krizi! Trump duyurdu: İnceleyeceğim

Trump, Pennsylvania'da düzenlenen mitingde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden görevde olduğu 10 ayda sadece ABD değil dünya tarihindeki en büyük yatırımı çektiklerini öne süren Trump, tarifeler sayesinde ülkeye trilyonlarca dolar geldiğini söyledi.

Trump, Amerika'yı "daha uygun fiyatlı" hale getirmekten daha büyük bir önceliği olmadığını vurgulayarak, Biden yönetiminde fiyatların yükseldiğini ve ülke tarihinin en yüksek enflasyonunun yaşandığını anlattı.

Kendilerinin ise fiyatları hızla düşürdüğünü ve daha yüksek maaşların ödenmesini sağladığını kaydeden Trump, enflasyonun kontrol altına alındığını ve gerçekten yükselen şeyin "borsa" olduğunu dile getirdi.

"FED'İN KÖTÜ BİR BAŞKANI VAR: DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Trump, ülkede enerji fiyatlarının da düştüğünü belirterek, ABD'de şu anda her zamankinden çok daha fazla petrol üretildiğini ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız." dedi.

Trump, Fed Yönetim Kurulu'nda Powell da dahil olmak üzere Biden tarafından imzalanan dört üyenin atamasının "otomatik imza" ile imzalanmış olabileceğini duyduğunu belirterek, bunu inceleyeceklerini söyledi.

"Otomatik imza makinesinin belki dördünü belki de birkaçını imzalamış olabileceğini duyuyorum." diye konuşan Trump, mitingde bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten bunu kontrol etmesini istedi.

"FED BAŞKANLIĞI İÇİN KİMİ İSTEDİĞİMİ BİLİYORUM"

Öte yandan, Pennsylvania'ya geçerken uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Fed'in başına geçecek yeni isim için yapılan görüşmelere dair soruyu yanıtladı.

Trump, başkanlık için ismi geçen, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bu hafta görüşme yapacağına dair haberin sorulması üzerine, "Birkaç farklı kişiyi değerlendireceğiz, ama kimi istediğime dair oldukça iyi bir fikrim var." diye konuştu.