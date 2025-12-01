Trump’tan İsrail’e Suriye uyarısı: Güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür

01 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2025 20:07 Güncelleme: 01.12.2025 20:20
ABD Başkanı Trump Suriye yönetiminin "gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için" attığı adımları desteklediklerini belirterek İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" konusunda çağrı yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "ülkesinde iyi şeyler yapmak için" çalıştığını vurgulayan Trump, Suriye'deki durumu "Orta Doğu barışı için de tarihi bir fırsat" şeklinde değerlendirdi.

Suriye yönetiminin "gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için" attığı adımları desteklediklerini vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'ye ve ülkedeki yeni yönetime desteğini yineledi.

Trump, Suriye'nin gösterdiği gelişim ve performanstan memnun olduklarını kaydederek, "Suriye hükümetinin, gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için önemli adımları atmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'ye yaptırımları kaldırarak bu ülkenin gelişimi için önemli bir adım attığını kaydeden Trump, bunun Suriye halkı tarafından da takdir edildiğine inandığını belirtti.

İSRAİL'E "SURİYE İLE GERÇEK DİYALOG SÜRDÜR" ÇAĞRISI

Mesajında İsrail'e de seslenen Trump, "İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

"ORTA DOĞU BARIŞI İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "Suriye ile İsrail'in uzun vadeli ve müreffeh bir ilişki kurmasını sağlamak" ve "ülkesinde iyi şeyler yapmak için" çalıştığını vurgulayan Trump, Suriye'deki durumu "Orta Doğu barışı için de tarihi bir fırsat" olarak tanımladı.

ŞARA ABD TEMSİLCİSİ BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.

