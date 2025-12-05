Kolombiya lideri Petro’dan itiraf: Uyuşturucu ile mücadele bahanesiyle tehdit ediliyoruz

Başkent Bogota'daki Jose Maria Cordova Askeri Akademisinde düzenlenen subay mezuniyet töreninde konuşan Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'yı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Petro, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda haksız şekilde suçlandığını ve uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle tehdit edildiğini savundu.

Trump'ın, ABD'ye ulaşan uyuşturucudan Kolombiya'yı sorumlu tutmasına değinen Petro, "Biz tehdit ediliyoruz. Kolombiya, Kolombiyalıların yıllardır verdiği kayıplara rağmen tehdit ediliyor. Şimdi gelip bize uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmediğimizi söylüyorlar." ifadesini kullandı.

Subaylara hitaben yaptığı konuşmada Petro, şunları söyledi:

"Başkomutan'ın emri şudur: Egemenliğimizi canımız pahasına savunuruz. Kolombiya tehdit edilemez. Bu tehditleri eyleme döken herkes, Kolombiya halkının içindeki uyuyan jaguarı uyandırır. Bu mücadelede çok sayıda insanımızı kaybettik. Buna rağmen bize yönelik suçlamalar bir hakarettir. Latin Amerika'da bir milyondan fazla insan hayatını kaybetmişken bize bu şekilde konuşmaya hakları yok."

"BİZİ AŞAĞILIYORLAR"

ABD'nin, uyuşturucu örgütleriyle mücadeleyi gerekçe göstererek Karayipler'de yürüttüğü operasyonları da eleştiren Petro, "Bizi aşağılıyorlar ve halkımız bu durumdan zarar görüyor. Onlar bizim vatandaşlarımız; adaletle yüzleşmeleri gerekir. Ölüm cezası diye bir şey yok. Ordu, ulusal topraklar içindeki her vatandaşı korumakla yükümlüdür. Egemenlik canla savunulur ve biz bu taahhüdü yerine getirdik." diye konuştu.

TRUMP'TAN "GEREKİRSE VENEZUELA TOPRAKLARINI DA VURURUZ" TEHDİDİ

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve canlı yayında yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucuyla her anlamda mücadele etmeye kararlı olduklarını belirten Trump, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını ve Pentagon'u bu konuda tam yetkiyle yetkilendirdiğini ifade etmişti.

Venezuela ve Kolombiya'nın adını birkaç kez daha anan Trump, bu ülkelerin ABD'ye gelen uyuşturucunun çoğundan sorumlu olduğunu savunmuştu.