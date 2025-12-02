Washington-Moskova hattında kritik barış teması: Putin Witkoff ve Kushner ile görüşüyor

02 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 19:51 Güncelleme: 02.12.2025 19:55
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff barış görüşmeleri için Rusya'da. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Witkoff ve ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile Moskova'da bir görüşme gerçekleştiriyor.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın görüşeceğini açıklamıştı.

Putin'in yarınki Rusya-ABD temaslarına hazırlık olarak bugün kapalı kapılar ardında görüşmeler yapacağını kaydeden Peskov, "Witkoff ile görüşme yarın için planlanıyor. Dün kendisi de bundan bahsetti" demişti.

