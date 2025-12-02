Washington-Moskova hattında kritik barış teması: Putin Witkoff ve Kushner ile görüşüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner Moskova'da görüşüyor.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın görüşeceğini açıklamıştı.

Putin'in yarınki Rusya-ABD temaslarına hazırlık olarak bugün kapalı kapılar ardında görüşmeler yapacağını kaydeden Peskov, "Witkoff ile görüşme yarın için planlanıyor. Dün kendisi de bundan bahsetti" demişti.