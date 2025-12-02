İsrail’den Gazze’de barbarlık: 2 kadın ve 2 çocuk yaralandı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail işgal güçleri Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yer alan Sanafur bölgesinde evlere ateş açtı.



Saldırıda ikisi kadın, ikisi çocuk 5 Filistinli yaralandı.



Sivil savunma ekipleri, yaralıların yanı sıra İsrail güçlerinin tank atışı ve insansız hava araçlarıyla açtığı ateş sonucu, evlerinde kuşatma altında tutulan çok sayıda aileyi de bölgeden tahliye etti.



Saldırının, Gazze'de sağlanan ateşkese göre İsrail işgal güçlerinin çekilmesi gereken "Sarı Hattın" dışında kalan bölgeye düzenlendiği belirtildi.

ATEŞKES MASADA KALDI



Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail işgal güçleri, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.



İsrail işgal güçleri, anlaşmaya göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.



Gazze Hükümetinin Medya Ofisinde yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 357 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.