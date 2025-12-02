Pakistan ve Çin’den ortak tatbikat: Terörizme karşı Savaşçı-9 operasyonu

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile terörizmle mücadelede işbirliğini artırmak için her yıl yapılan tatbikatların 9'uncusunun başladığı duyuruldu.



Açıklamada, Pakistan'ın Pencap eyaletindeki bir askeri merkezde dün düzenlenen açılış törenine iki ülkenin ordularından üst düzey yetkililer ve birliklerin katıldığı belirtildi.



"Savaşçı-9" adı verilen ortak tatbikatta terörizmle mücadeleye odaklanıldığı ifade edilen açıklamada, ordular arasında operasyonel uyumluluğu artırma ve modern savaş taktiklerini paylaşmanın amaçlandığı kaydedildi.



Pakistan ve Çin'in savunma alanında uzun yıllardır işbirliği yaptığına dikkati çekilen açıklamada, iki ülkenin bölgesel barışa, istikrara ve güvenliğe yönelik ortak taahhütlerinin bu tatbikatla yinelendiğine işaret edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN