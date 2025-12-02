Gazze’de 16 binden fazla hasta tedaviye muhtaç! BM duyurdu

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu. Buna göre BM, kış şartlarıyla birlikte Gazze'ye insani yardımları sürdürmeye çalıştıklarını ve hala 16 bin 500'den fazla hastanın Gazze dışında tedavisine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Gazze'ye insani yardım çabalarına devam ettiklerini belirten Dujarric, son iki ayda, BM ve ortaklarının Gazzelilere ayakkabı, kıyafet, battaniye ve havlu gibi soğuk hava koşullarına hazırlık için on binlerce kritik malzeme sağladığını söyledi.

Dujarric, "Kasım ayının son 10 gününde 160 çadır dağıtıldı ve binlerce çocuğun ruh sağlığı ve psikososyal destek programlarına erişimi sağlandı." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinin dün Gazze'den tedavi için 18 hasta ve 54 refakatçının yurt dışına tahliyesini gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Dujarric, bununla birlikte hala 16 bin 500'den fazla hastanın Gazze dışında tedavisine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Dujarric, "DSÖ, hastaların tedavi alabilmeleri için tüm mevcut sınır kapılarının ve koridorların açılması çağrısında bulunmaya devam ediyor ve uluslararası acil durum ekiplerinin Gazze'ye girebilmesi için engelsiz erişimin gerekliliğini vurguluyor." dedi.

Öte yanda işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin durmak bilmeyen saldırılarının etkisinden endişe duymaya devam ettiklerini dile getiren Dujarric, sadece son iki gün içinde, yaklaşık iki düzine Filistinli ailenin evlerinden zorla çıkarıldığı ve evlerinin askeri gözlem noktalarına dönüştürüldüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1087 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.