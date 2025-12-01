01 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan NYT'ın iddialarına yanıt: Maduro ile görüştüğünü doğruladı

Trump'tan NYT'ın iddialarına yanıt: Maduro ile görüştüğünü doğruladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.12.2025 03:57 Güncelleme: 01.12.2025 05:52
ABONE OL
Trump’tan NYT’ın iddialarına yanıt: Maduro ile görüştüğünü doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da yapılan Ukrayna zirvesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump New York Times'ın haberiyle gündeme gelen "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü" iddialarını doğrularken konuya ilişkin detay vermeyeceğini belirtti.

Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.Trump, New York Times'ın ortaya attığı "Venezuel Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü" iddialarını yanıtladı.

TRUMP MADURO İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİALARINI DOĞRULADI

"VENEZUELA'YI PEK DOST BİR ÜLKE OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Trump, Venezuela hava sahasının neden kapatıldığına ilişkin sorulara da "Venezuela'yı pek dost bir ülke olarak görmüyoruz. Ülkemize hapishanelerden, çetelerden milyonlarca insan gönderiyorlar." yanıtını verdi.

"Venezuela'nın hava sahasının kapatılmasının yakında bir hava saldırısı olacağı anlamına mı geldiği" sorusu üzerine Trump, "Bundan hiçbir anlam çıkarmayın." dedi.

Foto: AAFoto: AA

TELEFONLAR GÖRÜŞTÜ İDDİALARINI DOĞRULADI

Trump, New York Times'ın ilk kez verdiği, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptığı haberlerini de doğruladı ancak bu konuda detay vermeyeceğini ve hiç bir yorum yapmayacağını söyledi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in uyuşturucu kaçırdığı iddia edilen botlara yapılan saldırılardan yaralı kurtulan kişilerin sağ bırakılmaması talimatı verdiği tartışmaları üzerine de Trump, bu konuda bilgisi olmadığını savundu.

Trump, "Pete, böyle bir şey olmadığını söyledi, ona güveniyorum. Ama hayır, ikinci bir saldırı emri olsun istemezdim, bunu araştıracağız." diye konuştu.

İKİNCİ SALDIRI TALİMATI VERİLDİĞİ İDDİASI

Teknelere yapılan ABD saldırıları konusunda ise "çok az endişesi" olduğunu belirten Trump, "Teknelerdeki uyuşturucuları görebiliyorsunuz ve her tekne 25 bin Amerikalının ölümünden sorumlu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli Washington Post gazetesi 28 Kasım'da, Karayip ülkelerinden Trinidad kıyılarında, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir teknede bulunan 11 kişinin ölümüne yol açan askeri saldırıya dair detayları haberleştirmişti.

Haberde, Hegseth'in talimatını yerine getirmek için Amiral Frank Bradley'in, ilk saldırı sonrasında hayatta kalan iki kişiyi öldürmek için ikinci bir saldırı emri verdiği iddia edilmişti.

Gazeteye isminin gizli kalması şartıyla konuşan bir kaynak, Hegseth'in, "teknede bulunan herkesin öldürülmesi" yönünde emir verdiği iddiasını paylaşmıştı.

Hegseth ise, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gazetenin haberini, "kışkırtıcı ve aşağılayıcı bir habercilik" olarak nitelendirmişti.

Trump’tan savaş ilanı gibi çağrı! Hava sahası krizi büyüyorTrump’tan savaş ilanı gibi çağrı! Hava sahası krizi büyüyor TRUMP'TAN SAVAŞ İLANI GİBİ ÇAĞRI! HAVA SAHASI KRİZİ BÜYÜYOR
ABD’den Venezuela’ya kara harekatı sinyali!ABD’den Venezuela’ya kara harekatı sinyali! ABD'DEN VENEZUELA'YA KARA HAREKATI SİNYALİ!
Venezuela’da gövde gösterisi! Maduro kılıcıyla sokaklara indiVenezuela’da gövde gösterisi! Maduro kılıcıyla sokaklara indi VENEZUELA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ! MADURO KILICIYLA SOKAKLARA İNDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan NYT’ın iddialarına yanıt: Maduro ile görüştüğünü doğruladı Trump’tan NYT’ın iddialarına yanıt: Maduro ile görüştüğünü doğruladı Trump’tan NYT’ın iddialarına yanıt: Maduro ile görüştüğünü doğruladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör