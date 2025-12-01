Trump’tan NYT’ın iddialarına yanıt: Maduro ile görüştüğünü doğruladı

Foto: AA

TELEFONLAR GÖRÜŞTÜ İDDİALARINI DOĞRULADI

Trump, New York Times'ın ilk kez verdiği, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptığı haberlerini de doğruladı ancak bu konuda detay vermeyeceğini ve hiç bir yorum yapmayacağını söyledi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in uyuşturucu kaçırdığı iddia edilen botlara yapılan saldırılardan yaralı kurtulan kişilerin sağ bırakılmaması talimatı verdiği tartışmaları üzerine de Trump, bu konuda bilgisi olmadığını savundu.

Trump, "Pete, böyle bir şey olmadığını söyledi, ona güveniyorum. Ama hayır, ikinci bir saldırı emri olsun istemezdim, bunu araştıracağız." diye konuştu.

İKİNCİ SALDIRI TALİMATI VERİLDİĞİ İDDİASI

Teknelere yapılan ABD saldırıları konusunda ise "çok az endişesi" olduğunu belirten Trump, "Teknelerdeki uyuşturucuları görebiliyorsunuz ve her tekne 25 bin Amerikalının ölümünden sorumlu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli Washington Post gazetesi 28 Kasım'da, Karayip ülkelerinden Trinidad kıyılarında, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir teknede bulunan 11 kişinin ölümüne yol açan askeri saldırıya dair detayları haberleştirmişti.

Haberde, Hegseth'in talimatını yerine getirmek için Amiral Frank Bradley'in, ilk saldırı sonrasında hayatta kalan iki kişiyi öldürmek için ikinci bir saldırı emri verdiği iddia edilmişti.

Gazeteye isminin gizli kalması şartıyla konuşan bir kaynak, Hegseth'in, "teknede bulunan herkesin öldürülmesi" yönünde emir verdiği iddiasını paylaşmıştı.

Hegseth ise, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gazetenin haberini, "kışkırtıcı ve aşağılayıcı bir habercilik" olarak nitelendirmişti.