Papa 14. Leo Lübnan'da
Katolik Kilisesi’nin lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı turunun bir parçası olarak Lübnan’a iniş yaptı. Papa, Türkiye’deki ziyaretinin ardından öğleden sonra Lübnan’ın başkenti Beyrut’a ulaştı.
Savaş ve krizlerle boğuşan ülkede Papa'nın ziyareti, barış ve istikrar açısından önemli bir umut işareti olarak görülüyor.
Ziyareti boyunca Papa Leo'nun Lübnanlı liderlerle görüşmesi, Hristiyan mekânlarını ziyaret etmesi ve geniş katılımlı bir ayine başkanlık etmesi bekleniyor.
Ayrıca Papa, beş yıl önce Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve 220 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlamanın gerçekleştiği alanı da ziyaret edecek.
LÜBNAN NÜFUSUNUN YÜZDE 30 HRİSTİYAN
Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Ülkenin büyük çoğunluğu ise Müslümanlardan oluşuyor ve Müslüman nüfusun yaklaşık yarısı Şii ve Sünni mezheplerine mensup. Bunun yanı sıra Dürziler gibi diğer dini topluluklar da ülkede yaşıyor.
BARIŞIN PAPASI SLOGANIYLA SÜSLENDİ
Geçmişte bu dini çeşitlilik zaman zaman çatışmalara neden olmuştu. Ülkenin güney komşusu İsrail ile yaşanan gerilim de hâlâ yüksek seviyede.
Papa'nın ziyareti öncesinde haftalar boyunca yenilenen yol kenarlarına "Barışın Papası" sloganıyla Papa Leo'yu karşılayan pankartlar yerleştirildi.
Papa Leo, Ortadoğu'da barış mesajını "bir kez daha yüksek sesle duyuracağını" önceden açıklamıştı.
