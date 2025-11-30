Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Lübnan'da (AFP)

LÜBNAN NÜFUSUNUN YÜZDE 30 HRİSTİYAN

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Ülkenin büyük çoğunluğu ise Müslümanlardan oluşuyor ve Müslüman nüfusun yaklaşık yarısı Şii ve Sünni mezheplerine mensup. Bunun yanı sıra Dürziler gibi diğer dini topluluklar da ülkede yaşıyor.

BARIŞIN PAPASI SLOGANIYLA SÜSLENDİ

Geçmişte bu dini çeşitlilik zaman zaman çatışmalara neden olmuştu. Ülkenin güney komşusu İsrail ile yaşanan gerilim de hâlâ yüksek seviyede.

Papa'nın ziyareti öncesinde haftalar boyunca yenilenen yol kenarlarına "Barışın Papası" sloganıyla Papa Leo'yu karşılayan pankartlar yerleştirildi.

Papa Leo, Ortadoğu'da barış mesajını "bir kez daha yüksek sesle duyuracağını" önceden açıklamıştı.