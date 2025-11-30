30 Kasım 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore lideri Kim duyurdu! Hava kuvvetlerinde yeni dönem

Kuzey Kore lideri Kim duyurdu! Hava kuvvetlerinde yeni dönem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.11.2025 12:14 Güncelleme: 30.11.2025 12:16
ABONE OL
Kuzey Kore lideri Kim duyurdu! Hava kuvvetlerinde yeni dönem

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "yeni stratejik askeri unsurlar" verilecek Hava Kuvvetlerinin önemli görev üstleneceğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kuzey Kore lideri Kim, Hava Kuvvetlerinin 80. kuruluş yıl dönümünü kızı Ju-ae ile birlikte kutladı.

Kim, burada yaptığı konuşmada, Hava Kuvvetlerinin "nükleer savaş caydırıcılığının uygulanmasında önemli rol üstleneceğini" belirtti.

DETAYLAR SAKLI TUTULDU

Hava Kuvvetlerine yeni stratejik askeri unsurlar verileceğini ve Hava Kuvvetlerinin önemli görev üstleneceğini kaydeden Kim, bu kuvvetlerin ülkenin hava sahasına yönelik her türlü "casusluk eylemi ve olası askeri provokasyonları kararlılıkla püskürtmesi ve kontrol etmesi" gerektiğini söyledi.

Açıklamada, Hava Kuvvetlerine sağlanacak stratejik unsurların detaylarına yer verilmedi.

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun'un paylaştığı fotoğraflarda Kim'in, insansız hava araçları ve mobil füze rampaları dahil çeşitli askeri teçhizatları incelediği görüldü.

NASA’dan büyüleyici kuzey ışıkları manzaralarıNASA’dan büyüleyici kuzey ışıkları manzaraları NASA'DAN BÜYÜLEYİCİ KUZEY IŞIKLARI MANZARALARI
Türkiye-Güney Kore arasında 3 kritik anlaşma!Türkiye-Güney Kore arasında 3 kritik anlaşma! TÜRKİYE-GÜNEY KORE ARASINDA 3 KRİTİK ANLAŞMA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Kore lideri Kim duyurdu! Hava kuvvetlerinde yeni dönem Kuzey Kore lideri Kim duyurdu! Hava kuvvetlerinde yeni dönem Kuzey Kore lideri Kim duyurdu! Hava kuvvetlerinde yeni dönem
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör