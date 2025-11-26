26 Kasım 2025, Çarşamba
Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda patlama!

Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda patlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 13:06 Güncelleme: 26.11.2025 13:23
Suriye’nin İdlib kentinde mühimmat deposunda patlama!

Suriye'nin İdlib kentindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Aralarında Savunma Bakanlığı personellerinin de olduğu çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi.

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bilgi paylaşılmadı ancak çok sayıda yaralının olduğu yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgiler arasında.

Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

