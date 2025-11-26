Suriye’nin İdlib kentinde mühimmat deposunda patlama!

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi.



İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi.

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bilgi paylaşılmadı ancak çok sayıda yaralının olduğu yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgiler arasında.



Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.



Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.