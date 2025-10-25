25 Ekim 2025, Cumartesi
Siyonistler Lübnan'a hava saldırısı: 1 Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiği iddia edildi

Siyonistler Lübnan'a hava saldırısı: 1 Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiği iddia edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
AA
Giriş: 25.10.2025 04:21
Siyonistler Lübnan’a hava saldırısı: 1 Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiği iddia edildi

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyinde Doğu Zutar’da bulunan Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yer alan açıklamaya göre saldırıda bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Orta Doğu'daki ülkelerin egemenliğini ihlal eden saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu. Siyonist İsrail'in Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Doğu Zutar'da bulunan Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda bölgedeki Hizbullah altyapısının yeniden inşasında rol alan bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü belirtilerek, "Öldürülen Hizbullah üyesinin eylemleri, İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların ihlali anlamına gelmektedir. IDF İsrail'e yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

