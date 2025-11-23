Katil devletten Beyrut'a saldırı! Hizbullah'ın üst düzey ismi dahil 5 kişi öldürüldü
İşgalci İsrail Gazze'deki soykırımı ve bölgedeki saldırganlığını sürdürmeye devam ediyor. Terör devleti ateşkesin ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi. Hizbullah askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin yanı sıra ölen 4 üyesinin isimlerini duyurdu.
İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini belirtti.
"SALDIRIDA HİZBULLAH HEDEF ALINDI"
Adraee, İsrail ordusunun Dahiye'ye düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldığını iddia etti. Lübnan resmi haber ajansı NNA, Dahiye bölgesine yapılan saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük maddi hasar oluştuğunu bildirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in hava saldırılarında büyük yıkıma uğrayan Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'de vurulan bir binadan dumanlar yükseldiği görüldü.
İSRAİL BAŞBAKANLIĞINDAN "BEYRUT SALDIRISI" AÇIKLAMASI
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri olduğu savunulan bir ismin hedef alındığı iddia edildi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'la yaptığı istişare sonrası saldırı emrini verdiği belirtildi.
HEDEF ALINAN HİZBULLAH YETKİLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Heysem Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü öne sürdü.
Açıklamada, Tabatabai'nin İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana askeri kanadın lideri olarak faaliyet yürüttüğü savunuldu. Tabatabai'nin 2016'dan bu yana ABD Dışişleri Bakanlığının yaptırım listesinde yer aldığı da aktarıldı.
5 KİŞİ ÖLDÜ, 28 KİŞİ YARALANDI
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.
Öte yandan saldırıdan bu yana Beyrut semalarında insansız hava araçlarının (İHA) alçak irtifada uçuş yapmaya devam ettiği gözlemlendi.
LÜBNAN LİDERİNDEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine saldırı düzenleyerek ateşkes çağrılarını reddettiğini belirterek, uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığına karşı sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.
İsrail'in düzenlediği saldırıyla ateşkes çağrılarını ve uluslararası anlaşmaları umursamadığını gösterdiğini belirten Avn, "Yaklaşık bir yıldır ateşkese bağlı kalan Lübnan, uluslararası topluma, sorumluluk üstlenerek İsrail'in Lübnan ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için güçlü ve ciddi biçimde müdahale etme çağrısını yinelemektedir." ifadesini kullandı.
HİZBULLAH: HEDEF ALINAN KİŞİN İSMİNİ DAHA SONRA AÇIKLAYACAĞIZ
Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Mahmud Kumati, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadından bir ismin hedef alındığını belirtti. Kumati, Dahiye bölgesinde yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in saldırısında askeri kanattan bir kişinin hedef alındığını ve isminin daha sonra açıklanacağını söyledi.
"İsrail'in ihlallerine son vermek için" Lübnan ordusu ve hükümetle koordineli hareket ettiklerini belirten Kumati, Hizbullah üst yönetiminin İsrail'in "kırmızı çizgiyi" aşan hava saldırısına nasıl karşılık verileceğini değerlendireceğini kaydetti. Kumati, İsrail ile dolaylı veya doğrudan müzakerelerin "zaman kaybı" olduğunu ifade etti.
SALDIRIDA ÖLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin yanı sıra ölen 4 üyesinin isimlerini duyurdu.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, örgüt mensupları Mustafa Esad Berro, Rıfat Ahmed Hüseyin, Kasım Hüseyin Bercavi ve İbrahim Ali Hüseyin'in, Dahiye saldırısında öldüğü belirtildi.
Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin İsrail saldırısında öldüğünü bildirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Bir şey olmaz" demeyin: Fazla ekran çocuklarda hangi sorunları doğuruyor?
- BJK-Samsunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Elche-Real Madrid maç saati | Elche-Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
- Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Pazartesi okul var mı, yok mu?
- İŞKUR 2025 en çok aranan meslekler listesi: Açık iş ve istihdam verileri güncellendi
- Kasım enflasyonu ne zaman gelecek? Beklentiler ne yönde? İşte son tahminler
- 2025 Öğretmenler Günü şiirleri: Kısa uzun duygusal 2-3-4 kıta şiir örnekleri
- ALES/3 soru ve cevap anahtarı: A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman?
- Doğum ve askerlik borçlanması 2026’da nasıl değişiyor? Yeni tutarlar belli oldu
- Sıcaklıklar 6 derece düşüyor: Mont ve botlarınızı hazırlayın! Hangi illerde sağanak bekleniyor?
- ALES 2025 süresi ve soru sayısı: ALES/3 saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- Bu ses tehlikeli mi? Parmak çıtlatma hakkındaki büyük yanılgı ne?