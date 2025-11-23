23 Kasım 2025, Pazar
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Ummanlı mevkidaşı ile kritik temas

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.11.2025 13:42 Güncelleme: 23.11.2025 13:46
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ve beraberindeki heyet, Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü.

Görüşmede, Suriye ile Umman arasındaki ikili ilişkiler ile bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve tarafların ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

