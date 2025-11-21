Dubai'deki hava gösterisinde uçak faciası! Yere çakıldı: Pilot hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ‘Dubai Airshow-2025’ gösterisinde, Hindistan'a ait savaş uçağı yere çakıldı. Feci kazada pilotun yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait HAL Tejas tipi savaş uçağı, yerel saatle 14.10 sıralarında Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düştü. IAF'ten yapılan açıklamada, kaza sonucu pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu.
Açıklamada, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığı da belirtildi.