Çin ve Vietnam'dan ortak deniz devriyesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.11.2025 10:04 Güncelleme: 21.11.2025 10:07
Çin ve Vietnam donanmalarının iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi'nde ortak deniz devriyesi yaptığı bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Çin ve Vietnam donanmalarından ikişer gemi, 19-20 Kasım tarihlerinde Beibu Körfezi'nde ortak devriye faaliyeti yürüttü.

Devriye faaliyeti sırasında iki ülke filoları, bölgede deniz ve hava güvenliğini izledi, rota, hız ve hidrometeorolojik koşullar hakkında bilgi paylaştı.

Filolar, ayrıca bir balıkçı teknesinin yardım çağrısında bulunduğu senaryoya dayalı arama ve kurtarma eğitimi yaptı.

Faaliyet, iki ülke donanmalarının Beibu Körfezi'nde yaptığı 39. ortak deniz devriyesi oldu.

