ABD Başkanı Trump'tan Zelenskiy'e süre! Putin'den yeşil ışık: Barışçıl çözüme hazırız
ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirecek ABD destekli barış önerisine yanıt vermesi için Perşembe gününün son tarih olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna'da barış planına dair ABD'nin teklifinin kendilerine ulaştığını belirterek, "Nihai çözüm için temel dayanak olabilir, barışçıl çözüme hazırız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirecek ve Washington tarafından desteklenen barış önerisini kabul etmesi için Perşembe gününün uygun bir son tarih olduğunu söyledi.
Trump, Fox News Radio'da yayınlanan The Brian Kilmeade Show programına verdiği röportajda, "Geçmişte birçok son tarih belirledim ancak işler yolunda gidiyorsa bu tarihleri uzatmayı tercih edersiniz. Ancak Perşembe gününün uygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD yönetimi, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmayı durdurmaya yönelik teklif üzerinde ilerlemesini isterken, Trump'ın bu açıklaması Washington'ın sürece ilişkin beklentilerini bir kez daha ortaya koydu.
ZELENSKİY: "UKRAYNA ÇOK ZOR BİR TERCİHLE KARŞI KARŞIYA"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak olası yeni barış anlaşması çerçevesi konusunda ABD ile yürütülen görüşmeler sürerken, Ukraynalılara birlik çağrısı yaparak ülkenin "ya en büyük müttefikini kaybetme ya da onurundan vazgeçme" riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında şunları söyledi: "Tarihimizin en zor anlarından birindeyiz. Önümüzdeki hafta Ukrayna için çok zor olacak, çok fazla siyasi baskı öngörüyorum ama Ukrayna'ya ihanet etmeyeceğim. Şu anda Ukrayna üzerindeki baskı, bugüne kadarki en ağır baskılardan biri. Ukrayna çok zor bir tercih ile karşı karşıya kalabilir: Ya onurunu kaybetmek ya da en büyük ortağını riske atmak. Ya bu çerçevenin zor 28 maddesi, ya da olağanüstü sert bir kış ve daha büyük riskler. Özgürlüksüz, onursuz, adaletsiz bir hayat. Amerika ile ve tüm ortaklarımızla sakin biçimde çalışacağız. Ana partnerimizle yapıcı çözümler arayacağız. Argümanlar sunacağım, ikna etmeye çalışacağım, alternatifler önereceğim. Ancak kesinlikle düşmana; Ukrayna'nın barış istemediğini, süreci baltaladığını ya da diplomasiye hazır olmadığını söyleme fırsatı vermeyeceğiz. Şimdi tüm Ukraynalılara sesleniyorum. Halkımıza, vatandaşlarımıza, siyasetçilere, herkese. Birleşmeliyiz. Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Kavgayı bırakmalıyız. Siyasi oyunları durdurmalıyız. Savaş halindeki bir ülkenin parlamentosu birlik içinde çalışmalıdır. Savaş halindeki bir ülkenin hükümeti etkili şekilde çalışmalıdır. Ukrayna'yı o zaman (24 Şubat 2022'de) terk etmedik, şimdi de etmeyeceğiz. Ve çok iyi biliyorum ki tarihimizin bu en zor anlarından birinde yalnız değilim. Ukraynalılar devletlerine inanıyor ve hepimiz biriz. Hatırlıyoruz: Avrupa bizimle oldu. İnanıyoruz: Avrupa bizimle olmaya devam edecek. Elbette çelikten yapılmış gibiyiz. Ama en güçlü metalin bile bir noktada yorulabileceğini unutmamalıyız."
PUTİN'DEN YEŞİL IŞIK
ABD'nin teklifinin nihai çözüm için temel dayanak olabileceğini söyleyen Putin, barışçıl çözüme hazır olduklarını belirtti. Putin açıklamasında "Ukrayna'da barış planına dair ABD teklifi bize ulaştı, nihai çözüm için temel dayanak olabilir. Barışçıl çözüme hazırız" dedi.
UKRAYNA, TASLAK PLANI ABD'DEN TESLİM ALMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti. Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masum görünüyor ama değil! Çay severlerin farkında olmadan yaptığı 7 hata
- Bu hafta sonu sınav var mı? 22-23 Kasım’da hangi sınavlar var, saat kaçta?
- X çöktü mü, neden açılmıyor? Sorun düzeldi mi?
- Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Şimdiye kadarki en kokulu sağlık sırrı! O basit sebze ağzı nasıl temizliyor?
- Süper Lig’de 13. hafta: Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Mersin su kesintisi sorgulama: 21 Kasım Mersin’de su kesintisi ne zaman bitecek?
- Miss Universe Türkiye adayı Ceren Arslan elendi! Demet Akalın’dan jüriye bomba gönderme: "Gözlük yollayın"
- Süper Kupa takvimi: Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak?
- 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası: Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışı ne zaman?
- Cildi olduğundan yaşlı gösteriyor! Doğru sandığınız 7 yanlış cilt bakımı alışkanlığı
- Taç gözyaşlarıyla geldi: Kainat Güzellik Yarışması birincisi Fatima Bosch kimdir?