ABD Başkanı Trump’tan Zelenskiy’e süre! Putin’den yeşil ışık: Barışçıl çözüme hazırız

(FOTO: AA )

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirecek ve Washington tarafından desteklenen barış önerisini kabul etmesi için Perşembe gününün uygun bir son tarih olduğunu söyledi.

Trump, Fox News Radio'da yayınlanan The Brian Kilmeade Show programına verdiği röportajda, "Geçmişte birçok son tarih belirledim ancak işler yolunda gidiyorsa bu tarihleri uzatmayı tercih edersiniz. Ancak Perşembe gününün uygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmayı durdurmaya yönelik teklif üzerinde ilerlemesini isterken, Trump'ın bu açıklaması Washington'ın sürece ilişkin beklentilerini bir kez daha ortaya koydu.