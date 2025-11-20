Terör örgütü SDG’den Suriye ordusuna saldırı! 2 asker hayatını kaybetti

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka ili kırsalında Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği saldırıda iki Suriye askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

"SALDIRGAN GÜÇLER BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, PKK/YPG'nin bu sabah erken saatlerde Rakka kırsalındaki Madan bölgesinde konuşlu Suriye ordusuna saldırısında iki asker hayatını kaybetti.

Haberde, Suriye Savunma Bakanlığının, "Güçlerimiz ateş kaynaklarına karşılık vererek doğrudan bir karşı saldırı düzenledi, bu saldırı sonucunda mevziler yeniden kontrol altına alındı ve saldırgan güçler bölgeden uzaklaştırıldı." şeklindeki ifadelerine yer verildi.