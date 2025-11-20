Suriye-Lübnan temasları! Şara Başbakan Yardımcısı Mitri ile görüştü

20 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.11.2025 20:13
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri başkanlığındaki heyeti kabul etti. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanına giren bölgesel konular masaya yatırıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Şam'da Cumhurbaşkanı Şara, Mitri başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Şara-Mitri görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanına giren bölgesel konular ele alındı.

Görüşmeye, Suriye tarafından Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed de katıldı.

