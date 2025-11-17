17 Kasım 2025, Pazartesi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende göçük: 70 işçi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.11.2025 11:02 Güncelleme: 17.11.2025 11:14
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki maden sahasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 70 işçi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kolwezi'ye bağlı Kawama maden sahasında büyük çaplı bir göçük meydana gelirken, çok sayıda maden işçisi enkaz altında kaldı.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER! CAN PAZARI KAMERADA

İlk belirlemelere göre, 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkede denetimsiz madenler, güvenlik eksikleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık maden kazaları yaşanıyor.

