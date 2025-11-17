BMGK Gazze tasarısını kabul etti | Hamas’tan karara tepki
BMGK ABD Başkanı Trump’ın Gazze planını destekleyen ABD tarafından hazırlanan karar tasarısını onayladı. Tasarıya 13 ülke “evet” oyu verirken, Rusya ve Çin çekimser kaldı. Kararın ardından açıklama yapan Hamas ise, “Bu karar Gazze Şeridi’ne uluslararası bir vesayet mekanizması dayatıyor; halkımız ve direniş grupları bunu reddediyor” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Rusya, Çin ve bazı Arap ülkelerinin karşı çıkmasına rağmen, Gazze'de uluslararası bir istikrar gücü kurulmasına yönelik ABD önerisini, dün (17 Kasım Pazartesi) TSİ 22:00'de oylaması gerçekleştirildi.
BMGK'da yapılan oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin tasarıda "çekimser" oy kullandı.
Oylama öncesinde konuşma yapan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, söz konusu taslağın Gazze'deki "çatışmaları" sona erdirmek ve "sürdürülebilir" bir barışa ulaşabilmek için çok önemli bir dönemeç olacağını kaydetti.
Waltz, söz konusu tasarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik "Gazze'de barış planına" dayandığını ve bu plana Katar, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerin destek verdiğini anımsattı.
Waltz, "Size soruyorum, en çok etkilenen bölge olan Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler, Filistinliler ve İsrailliler bu kararı kabul edebiliyorsa buna kim karşı çıkabilir ki? Bizim oralarda eski bir deyiş vardır. Papa'dan daha Katolik olamazsın." diye konuştu ve tüm ülkeleri "evet" oyu kullanmaya çağırdı.
Daha sonra yapılan oylamada Rusya ve Çin hariç diğer 13 ülke tasarıya "evet" oyu verdi.
ABD'NİN GAZZE TASARISI
ABD'nin kamuoyuna yansıyan söz konusu Gazze tasarısında, Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planı ile Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın imzacı olduğu Gazze barış planının önemine dikkat çekilerek, bu çerçevede sürecin devam edeceği belirtildi.
Karar metninde, Gazze'de ateşkesin ilgili tüm taraflarca tamamen uygulanması gerektiğine vurgu yapılarak, uluslararası hukuki statüye sahip "Barış Kurulu" adı verilen yapılanma şemsiyesi altında Gazze'nin yeniden yapılanma ve inşası sürecinin yürütüleceği belirtildi.
Metinde, "Filistin Yönetimi'nin reform programı eksiksiz uygulandıktan ve Gazze'nin yeniden inşası belirli bir noktaya geldikten sonra nihayet Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı ve devletleşmeye giden kapsamlı bir yol ortaya çıkabilecektir." ifadesine yer verildi.
Kabul edilen kararda, Barış Kurulu'nun ve onunla birlikte kurulan diğer uluslararası sivil ve güvenlik varlıklarının yetkisinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar süreceği, konseyin ileri bir kararla bu süreyi uzatabileceği belirtildi.
ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ VURGUSU
ABD'nin Gazze tasarısında öne çıkan bir diğer unsur ise Gazze'de faaliyet gösterecek olan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) oldu.
Metinde, Barış Kurulu'nun ISF'i kurmaya yetkilendirildiği kaydedilerek, "(ISF'e katılacak) Kuvvetler, katılımcı devletler tarafından sağlanacak, Mısır ve İsrail ile yakın istişare içinde çalışacaktır." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu kararda, ISF'in "yeni ve güvenilir Filistin polis gücüyle birlikte" şu alanlarda görev yapacağı bildirildi:
Sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak, Gazze'de güvenlik ortamını istikrara kavuşturmak, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılmasını sağlamak (askeri, terör ve yönetim altyapılarının yıkılması ve yeniden inşa edilmesinin engellenmesi, silahların kalıcı olarak devre dışı bırakılması dahil), sivillerin korunması ve insani operasyonlara destek vermek, Filistin polis gücüne destek sağlamak, insani koridorlar konusunda ilgili devletlerle koordinasyon sağlamak.
ISF'in ABD, İsrail ve garantör ülkeler tarafından belirlenen silahsızlandırma standartları ve takvimine uygun olarak Gazze'den çekileceği, bu süreçte ateşkesi gözetleme, istikrarın korunmasına yönelik denetleme görevlerini icra edeceği vurgulandı.
Metinde ayrıca, Gazze'ye insani yardımların BM, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay gibi kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılacağı ifade edildi ve Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarının bölgenin yeniden inşası ve kalkınması sürecinde rol alması gerektiği kaydedildi.
HAMAS'TAN KARARA RET
Hamas, BM'nin Gazze'ye uluslararası güç gönderme planını reddetti
Grup, Telegram'da yaptığı uzun açıklamada, "Karar, Gazze Şeridi'ne uluslararası bir vesayet mekanizması dayatıyor; halkımız ve grupları bunu reddediyor" dedi.
BİR AYDA 260'TAN FAZLA SİYONİST SALDIRISI
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, BM'nin ekim ayında Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik 260'tan fazla saldırı kaydettiğini ve bunun 2006'dan bu yana bir ay içinde görülen en yüksek rakam olduğunu belirtti.
İsrail işgal güçleri pazar günü, Gazze'nin kuzeyinde İsrail kontrolündeki bölgeye giren ve "işgalcilere doğrudan tehdit oluşturan" bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.
GAZZE'DEN SON DURUM
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta, kalabalık Muvasi çadır kampında yaşayan aileler, cuma günü başlayan kışın ilk yoğun yağmurunun ardından sular altında kalan dar ara sokaklarda yürümeye çalıştı. Su, yırtık çadırların içinden eşyaların üzerine damlıyordu. Çocuklar yalınayak veya sandaletlerle su birikintilerinde oynuyor ya da bisiklet sürmeye çalışıyordu.
Yerinden edilmiş Filistinlilerden Abdullah Ebu Kota, "Tuvaletimiz kumaştan. Her şey kumaştan. Güneşte yıprandığı için yağmur üzerimize akıyor. Bu yaşanan tarif edilemez bir acı." dedi.
