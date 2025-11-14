Sırbistan'da uçak faciası! İniş sırasında düştü: 1 ölü 1 ağır yaralı
Sırbistan'ın kuzeyinde Subotica kentinde iniş sırasında kontrolden çıkan küçük uçak düştü. Olayda uçakta bulunan 2 kişiden 1'i hayatını kaybederken 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.
Subotica polisi, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, küçük uçağın Bikovo Havalimanı'na inişi esnasında düştüğünü, kazada uçakta bulunan 2 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise ağır yaralandığını belirtti.
Subotica Savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.