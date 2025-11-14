Gazze’de sel tehlikesi! Han Yunus Belediyesi 900 bin kişi için acil yardım çağrısında bulundu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Belediyesi, iki yıldır süren İsrail saldırılarının yol açtığı ağır insani kriz ve yıkım ortamında, yaklaşan tehlikeli fırtına nedeniyle 900 binden fazla yerinden edilmiş kişinin sel riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Filistin Meteoroloji Dairesi, özellikle cuma ve cumartesi günleri için vatandaşlara "vadiler ve alçak bölgelerde ani sel riski, kaygan yollar, kuvvetli rüzgarlar ve görüş mesafesinin azalması" yönünde uyarı yaptı.

Han Yunus Belediyesi Sözcüsü Saib Lakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşan fırtına son derece tehlikeli. Kanalizasyon sisteminde yaşanan ciddi aksamalar ve yağmur suyu havuzlarının kritik seviyelere ulaşması, kıyı şeridindeki binlerce çadırın su baskınına uğraması ve şehir genelinde geniş çaplı hasar oluşması riskini artırıyor." dedi.

"SU VE KANALİZASYON ŞEBEKELERİNİN YÜZDE 85'TEN FAZLASI YIKILDI"

Lakan, "Han Yunus'ta 900 binden fazla yerinden edilmiş kişi zor koşullar altında yaşıyor. Belediye, yolların, su ve kanalizasyon şebekelerinin yüzde 85'inden fazlasının yıkıldığı, yaklaşık 15 milyon tonluk molozun kaldırılmadığı trajik bir durumla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarının 210 bin metre uzunluğunda yol, 300 bin metre su şebekesi ve 120 bin metre kanalizasyon hattını tahrip ettiğini belirten Lakan, şehrin neredeyse tamamen felç olduğunu söyledi.

Lakan, yakıt sıkıntısı nedeniyle kanalizasyon arıtma tesislerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Bu durum yaygın kanalizasyon taşkınlarına ve mahallelerin sular altında kalmasına yol açabilir." uyarısında bulundu.

Ekiplerin kısıtlı imkanlarla sel baskınlarına karşı tedbir almaya çalıştıklarını belirten Lakan, "Ateşkesten bu yana belediyeye sadece 16 bin litre dizel yakıt ulaştı. Bu miktar yalnızca üç günlük çalışmayı karşılıyor. Ekiplerimiz, çadır bölgelerini korumak ve sel sularını yönlendirmek için ilkel ekipmanlarla toprak bariyerler kurmaya çalışıyor." dedi.

&NBSP;"HAN YUNUS'TAKİ DURUM SON DERECE KASVETLİ"

Lakan, "2 bin 200 yağmur suyu giderinden bin 900'ü tamamen tahrip oldu. Kalan giderlerin ve kanalizasyon hatlarının temizliği için Birleşmiş Milletler destekli bir acil durum projesi sürüyor." bilgisini verdi.

Han Yunus'taki durumu "son derece kasvetli" olarak niteleyen Lakan, "Şehrin molozlarını kaldırmak ve hayati altyapıyı yeniden inşa etmek için acil uluslararası desteğe ihtiyacımız var." çağrısında bulundu.

Lakan, ayrıca uluslararası topluma seslenerek, "Gazze Şeridi kıyı bölgesinde boğulma ve ölüm riskiyle karşı karşıya olan iki milyon yerinden edilmiş insanı kurtarmak için derhal harekete geçin." dedi.

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesin İsrail tarafından her gün ihlal edildiğini belirten Lakan, bu ihlallerin yüzlerce Filistinlinin ölümüne, gıda ve tıbbi malzeme girişinin kısıtlanmasına yol açtığını ifade etti.

Lakan, savaşın sona ermesine rağmen yerinden edilmiş Filistinlilerin temel hizmetlere erişemediğini, Dünya Bankası verilerine göre halkın büyük kısmının yoksulluk sınırının altına düştüğünü aktardı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), bugün, yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 282 binden fazla evin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü, kış yaklaşırken on binlerce Filistinli ailenin hâlâ çadırlarda yaşadığını duyurmuştu.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada, Şeridin kuzeyindeki yerinden edilmiş kişilere ait 135 bin çadırdan 125 bininin çöktüğünü ve artık yaşanamaz durumda olduğunu bildirmişti.