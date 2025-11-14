Bosna Hersek'teki huzurevinde çıkan yangında ölü sayısı 15'e yükseldi
Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevinde 4 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, detaylı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Tuzla Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım akşamı kentteki huzurevinde çıkan yangında yaralananlardan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, böylelikle yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği kaydedildi.
Olay yeri incelemesinin tamamlandığına işaret edilen açıklamada, yangının huzurevi sakinlerinin kaldığı odada, yatak ile duvar arasında sıkışan, fişe takılı radyo kablosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, detaylı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.