10 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 18:00 Güncelleme: 10.11.2025 18:04
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir araçta patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bobma yüklü bir araçta infilak etmesiyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Yeni Delhi'deki Red Fort bölgesinde akşam saatlerinde bir araçta patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlar hasar görürken, polis bölgeyi kordona aldı, şehirde alarm verildi. Yeni Delhi Polisi sözcüsü yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

