İran’dan İsrail büyükelçisine suikast girişimi iddialarına ret

Tahran yönetimi, söz konusu iddiaları "İran'ın Meksika ile ilişkilerine zarar vermeyi amaçlayan uydurma bir yalan" olarak nitelendirdi.

İran'ın Meksika Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, haberlerin "İran ile Meksika arasındaki dostane ve köklü ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen büyük bir yalan ve medya manipülasyonu" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İran bu temelsiz iddiaları kesin bir dille reddetmektedir. Meksikalı dostlarımızın olumlu imajına zarar verecek hiçbir eylemde bulunmayız. Meksika'nın çıkarlarını zedelemek, kendi çıkarlarımızı zedelemekle eşdeğerdir. Meksika yasalarına saygı, önceliklerimizin başında gelmektedir." ifadeleri yer aldı.

İDDİA AMERİKA BASININDAN

İran'ın bu açıklaması, ABD merkezli Axios haber sitesinin yayımladığı bir haberin ardından geldi. Axios, adını açıklamadığı Amerikalı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) bağlı Kudüs Gücü'nün bu yılın başlarında Meksika'da İsrail büyükelçisine suikast girişiminde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Haberde, Meksika güvenlik güçlerinin söz konusu planı engellediği öne sürülmüş, İsrail Dışişleri Bakanlığı da bu iddiayı doğruladığını açıklamıştı.

MEKSİKA YÖNETİMİ DE YALANLADI

Ancak Meksika yönetimi de iddiaları reddetti.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kranz-Neiger'e yönelik herhangi bir saldırı girişimine dair bir raporun bulunmadığı, güvenlik güçlerinin de böyle bir operasyonu engellediğine dair bir bilgiye sahip olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Dışişleri Bakanlığı, ülkemizde akredite tüm diplomatik misyonlarla açık ve sürekli iletişimi sürdürme konusundaki taahhüdünü yineler" denilerek, Meksika'nın "ulusal egemenlik çerçevesinde tüm güvenlik kurumlarıyla saygılı ve uyumlu işbirliği" ilkesine bağlı kalmaya devam ettiği vurgulandı.