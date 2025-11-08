08 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Suriye İçişleri'nden terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Suriye İçişleri'nden terör örgütü DEAŞ'a operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.11.2025 20:49
ABONE OL
Suriye İçişleri’nden terör örgütü DEAŞ’a operasyon

Suriye İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele çalışmaları kapsamında başta Halep ve İdlib olmak üzere birçok ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Düzenlenen operasyonlar, ülkenin güvenliğini ve vatandaşların selametini hedef alanlara yöneliktir. İlgili birimler tarafından soruşturmalar sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Genel İstihbarat İdaresi koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmalarına yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Halep ve İdlib'in yanı sıra farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda birçok hücrenin çökertildiği anlatılan açıklamada, planlanan terör eylemlerine ilişkin çok sayıda belge ve mühimmatın ele geçirildiği, ayrıca sayısı belirtilmeyen örgüt mensuplarının gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Düzenlenen operasyonlar, ülkenin güvenliğini ve vatandaşların selametini hedef alanlara yöneliktir. İlgili birimler tarafından soruşturmalar sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandıSosyal medyada DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandı SOSYAL MEDYADA DEAŞ PROPAGANDASI YAPAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adıyaman merkezli DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama!Adıyaman merkezli DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama! ADIYAMAN MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA!
BMGK Ahmed Şaraya yaptırımları kaldırdıBMGK Ahmed Şaraya yaptırımları kaldırdı BMGK AHMED ŞARA'YA YAPTIRIMLARI KALDIRDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye İçişleri’nden terör örgütü DEAŞ’a operasyon Suriye İçişleri’nden terör örgütü DEAŞ’a operasyon Suriye İçişleri’nden terör örgütü DEAŞ’a operasyon
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör