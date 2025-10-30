Adıyaman merkezli DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama!

30 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.10.2025 19:25
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt faaliyetleri içerisinde yer aldığı tespit edilen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şahıstan 5'i tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli operasyonda yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon sonucu Suriye ve Irak'ta örgüt faaliyetleri içerisinde yer aldığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

