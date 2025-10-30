Adıyaman merkezli DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama!

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli operasyonda yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon sonucu Suriye ve Irak'ta örgüt faaliyetleri içerisinde yer aldığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.